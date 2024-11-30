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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Атлетико
Вальядолид - Атлетико: обзор матча 30 ноября 2024
Вальядолид
30.11.2024, суббота, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
0 : 5
Завершен
Атлетико
26'
К. Лангле
35'
Х. Альварес
37'
Р. Де Пауль
52'
А. Гризманн
90+2'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Атлетико
90'
+2
ГОЛ! 0:5!
А. Серлот
Пас отдал
А. Корреа
79'
Замена
С. Лино
️️️️
П. Барриос
75'
Желтая карточка
Д. Симеоне
64'
Замена
А. Корреа
️️️️
Х. Альварес
64'
Замена
Коке
️️️️
Р. Де Пауль
64'
Замена
А. Серлот
️️️️
А. Гризманн
Замена
Х. Латаса
️️️️
М. Силла
62'
52'
ГОЛ! 0:4!
А. Гризманн
Пас отдал
Х. Альварес
Замена
В. Месегер
️️️️
Р. Моро
46'
46'
Замена
Рейнилду
️️️️
Х. Галан
Замена
Ануар
️️️️
Х. Санчес
46'
41'
Желтая карточка
Х. Галан
37'
ГОЛ! 0:3!
Р. Де Пауль
Пас отдал
Х. Галан
35'
ГОЛ! 0:2!
Х. Альварес
Желтая карточка
К. Перес
32'
26'
ГОЛ! 0:1!
К. Лангле
Пас отдал
М. Льоренте
Замена
С. Юрич
️️️️
С. Амалла
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
15
Хави Санчес
(К)
ЦЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
21
Селим Амалла
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Атлетико
13
Ян Облак
(К)
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
23
Ануар
ЦП
23
Марио Мартин
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хейн
5
Джемерт
15
Санчес
35
Ба
2
Перес
2
Роша
21
Амалла
71
Перес
10
Санчес
14
Силла
18
Моро
3-4-1-2
13
Облак
20
Хименес
2
Лангле
22
Галан
7
Де Пауль
8
Барриос
8
Галлахер
14
Льоренте
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
21
Амалла
24
Юрич
24
Юрич
21
Амалла
15
Санчес
23
Ануар
23
Ануар
15
Санчес
18
Моро
23
Месегер
23
Месегер
18
Моро
14
Силла
9
Латаса
9
Латаса
14
Силла
22
Галан
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Галан
7
Де Пауль
6
Коке
6
Коке
7
Де Пауль
8
Барриос
16
Лино
16
Лино
8
Барриос
19
Альварес
10
Корреа
10
Корреа
19
Альварес
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
Остались в запасе
Вальядолид
Атлетико
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
23
Марио Мартин
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
23
Марио Мартин
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Вальядолид - Атлетико
1
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
6
11
Офсайды
1
3
Количество передач
479
609
Сейвы
4
1
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.38
3.77
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 17 тур
Жирона
- : -
06.12.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
3 : 1
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
- : -
02.12.2026
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2 : 3
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Хосе Соррилья
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