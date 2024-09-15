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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Вальядолид
Сельта - Вальядолид: обзор матча 15 сентября 2024
Сельта
15.09.2024, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 5 тур
3 : 1
Завершен
Вальядолид
22'
У. Альварес
35'
Б. Иглесиас
90+1'
А. Дувикас
50'
Р. Моро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Вальядолид
ГОЛ! 3:1!
А. Дувикас
Пас отдал
Я. Аспас
90'
+1
Замена
Д. Айду
️️️️
Х. Родригес
89'
87'
Желтая карточка
Х. Латаса
85'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
С. Амалла
84'
Желтая карточка
С. Юрич
Замена
В. Сведберг
️️️️
П. Дуран
76'
Замена
М. Алонсо
️️️️
Жаилсон
75'
Замена
Д. Родригес
️️️️
У. Сотело
69'
Замена
А. Дувикас
️️️️
Б. Иглесиас
69'
Желтая карточка
Х. Родригес
68'
64'
Замена
С. Юрич
️️️️
Э. Джемерт
Желтая карточка
У. Сотело
61'
55'
Желтая карточка
С. Амалла
50'
ГОЛ! 2:1!
Р. Моро
Пас отдал
С. Амалла
46'
Замена
И. Санчес
️️️️
Чуки
46'
Замена
В. Месегер
️️️️
К. Перес
46'
Замена
Р. Моро
️️️️
А. Ндиайе
45'
+2
Желтая карточка
Чуки
Желтая карточка
У. Альварес
41'
40'
Желтая карточка
Л. Роша
ГОЛ! 2:0!
Б. Иглесиас
35'
ГОЛ! 1:0!
У. Альварес
Пас отдал
П. Дуран
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
10
Яго Аспас
(К)
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
2
Луис Перес
(К)
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
23
Марио Мартин
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
20
Чуки
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
13
Cesar Fernandez
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
21
Тадео Альенде
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
23
Виктор Месегер
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
3-4-3
13
Гуаита
15
Старфельт
30
Мингеса
20
Родригес
16
Жаилсон
5
Сотело
23
Альварес
8
Бельтран
11
Дуран
7
Иглесиас
10
Аспас
4-4-1-1
1
Хейн
2
Роша
5
Джемерт
39
Озкаджар
2
Перес
23
Мартин
21
Амалла
20
Чуки
71
Перес
21
Ндиайе
9
Латаса
16
Жаилсон
3
Алонсо
3
Алонсо
16
Жаилсон
20
Родригес
4
Айду
4
Айду
20
Родригес
11
Дуран
19
Сведберг
19
Сведберг
11
Дуран
5
Сотело
23
Родригес
23
Родригес
5
Сотело
7
Иглесиас
9
Дувикас
9
Дувикас
7
Иглесиас
5
Джемерт
24
Юрич
24
Юрич
5
Джемерт
71
Перес
23
Месегер
23
Месегер
71
Перес
21
Амалла
29
Кенеди
29
Кенеди
21
Амалла
20
Чуки
10
Санчес
10
Санчес
20
Чуки
21
Ндиайе
18
Моро
18
Моро
21
Ндиайе
Остались в запасе
Сельта
Вальядолид
25
Иван Вильяр
ВР
13
Cesar Fernandez
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
13
Cesar Fernandez
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Сельта - Вальядолид
3
5
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
15
Офсайды
3
1
Количество передач
486
405
Сейвы
1
6
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.86
0.51
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Вальядолид
Испания. Сегунда, 17 тур
Жирона
- : -
06.12.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
3 : 1
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Франсиско Хосе Эрнандес-Маэсо
Стадион:
Балаидос
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