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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Эспаньол
Вальядолид - Эспаньол: обзор матча 19 августа 2024
Вальядолид
19.08.2024, понедельник, 20:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
23'
Р. Моро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Эспаньол
Желтая карточка
И. Санчес
90'
+7
87'
Желтая карточка
И. Кардона
Замена
Д. Торрес
️️️️
Э. Джемерт
82'
Замена
Чуки
️️️️
К. Перес
82'
Желтая карточка
Л. Роша
80'
78'
Замена
А. Агуадо
️️️️
Х. Грагера
72'
Желтая карточка
А. Рока
Замена
В. Месегер
️️️️
С. Амалла
70'
70'
Замена
Ж. Каррерас
️️️️
А. Техеро
70'
Замена
А. Рока
️️️️
А. Велис
Замена
И. Санчес
️️️️
А. Ндиайе
69'
Замена
С. Юрич
️️️️
Х. Санчес
62'
57'
Замена
А. Крал
️️️️
П. Лосано
57'
Замена
И. Кардона
️️️️
П. Милья
ГОЛ! 1:0!
Р. Моро
Пас отдал
А. Ндиайе
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
15
Хави Санчес
(К)
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
21
Серхи Гомес
(К)
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Вальядолид
26
Arnau Rafús
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
79
Стипе Биук
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
34
Рауль Часко
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
20
Чуки
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
26
Рафел Бауса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
29
Omar Sadik
ЦФ
23
Антониу Рока
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хейн
5
Джемерт
22
Бойомо
15
Санчес
2
Перес
2
Роша
71
Перес
21
Амалла
21
Ндиайе
18
Моро
14
Силла
4-1-2-2-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
21
Гомес
23
Техеро
20
Ромеро
10
Лосано
20
Грагера
11
Милья
7
Пуадо
9
Велис
5
Джемерт
4
Торрес
4
Торрес
5
Джемерт
15
Санчес
24
Юрич
24
Юрич
15
Санчес
71
Перес
20
Чуки
20
Чуки
71
Перес
21
Амалла
23
Месегер
23
Месегер
21
Амалла
21
Ндиайе
10
Санчес
10
Санчес
21
Ндиайе
10
Лосано
33
Крал
33
Крал
10
Лосано
20
Грагера
18
Агуадо
18
Агуадо
20
Грагера
23
Техеро
17
Каррерас
17
Каррерас
23
Техеро
9
Велис
23
Рока
23
Рока
9
Велис
11
Милья
7
Кардона
7
Кардона
11
Милья
Остались в запасе
Вальядолид
Эспаньол
26
Arnau Rafús
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
79
Стипе Биук
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
29
Omar Sadik
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
26
Arnau Rafús
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
79
Стипе Биук
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
29
Omar Sadik
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Вальядолид - Эспаньол
2
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
8
Офсайды
6
1
Количество передач
386
479
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.85
0.63
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 17 тур
Жирона
- : -
06.12.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
3 : 1
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Пабло Гонсалес Фуэртес
Стадион:
Хосе Соррилья
Посещаемость:
22027 из 26512 зрителей (83%)
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