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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Реал Сосьедад
Вальядолид - Реал Сосьедад: обзор матча 21 сентября 2024
Вальядолид
21.09.2024, суббота, 15:00
Испания. Примера, 6 тур
0 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Реал Сосьедад
62'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
О. Стейнн Оскарссон
Замена
И. Санчес
️️️️
Д. Мачис
61'
61'
Замена
Й. Оласагасти
️️️️
Л. Сучич
Желтая карточка
Л. Роша
58'
Желтая карточка
К. Перес
55'
53'
Желтая карточка
Х. Арамбуру
Замена
К. Перес
️️️️
С. Амалла
46'
Желтая карточка
С. Юрич
35'
Замена
Д. Торрес
️️️️
Д. Озкаджар
14'
1'
Желтая карточка
Н. Агер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
2
Луис Перес
(К)
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
21
Селим Амалла
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Игор Субельдия
(К)
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
34
Рауль Часко
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
16
Mario Maroto
ЦП
20
Чуки
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
19
Хон Мартин
ЦЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
6
Умар Садик
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хейн
2
Перес
39
Озкаджар
35
Ба
2
Роша
24
Юрич
21
Амалла
23
Месегер
11
Мачис
9
Латаса
18
Моро
4-3-2-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
21
Агер
5
Субельдия
17
Гомес
8
Турриэнтес
24
Сучич
36
Субименди
23
Бекер
14
Кубо
9
Оскарссон
39
Озкаджар
4
Торрес
4
Торрес
39
Озкаджар
21
Амалла
71
Перес
71
Перес
21
Амалла
11
Мачис
10
Санчес
10
Санчес
11
Мачис
24
Сучич
8
Оласагасти
8
Оласагасти
24
Сучич
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
Остались в запасе
Вальядолид
Реал Сосьедад
13
Андре Феррейра
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
16
Mario Maroto
ЦП
20
Чуки
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
19
Хон Мартин
ЦЗ
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
16
Mario Maroto
ЦП
20
Чуки
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
19
Хон Мартин
ЦЗ
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Вальядолид - Реал Сосьедад
3
2
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
15
12
Офсайды
0
3
Количество передач
269
528
Сейвы
3
2
Точность передач %
71
84
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.01
1.49
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 17 тур
Жирона
- : -
06.12.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
3 : 1
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Хосе Соррилья
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