Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Илья Грибакин - статистика

Крылья Советов-2
1 февраля 2004 (22)
#27 | Защитник
190 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Кубок, 1/2 финала
Спартак К
1 : 0
13.10.2026
Челябинск
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крылья Советов-2
15
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
КДВ
0 : 3
30.08.2026
Крылья Советов-2
1' - 90'
18, 33'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Акрон-2
4 : 0
16.08.2026
Крылья Советов-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Оренбург-2
0 : 0
27.07.2026
Крылья Советов-2
1' - 76'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
2 : 2
12.07.2026
Урал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
1' - 90'
79'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
Крылья Советов-2
2 : 1
07.06.2026
Акрон-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Крылья Советов-2
2 : 1
31.05.2026
КДВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Победа
1 : 0
24.05.2026
Крылья Советов-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Крылья Советов-2
0 : 0
18.05.2026
Оренбург-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Урал-2
1 : 1
10.05.2026
Крылья Советов-2
1' - 87'
25'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
03.05.2026
Рубин-2
1' - 77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Челябинск-2
1 : 0
29.04.2026
Крылья Советов-2
52' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Крылья Советов-2
4 : 2
26.04.2026
Носта
1' - 47'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Химик
2 : 1
19.04.2026
Крылья Советов-2
82' - 90'
Главные новости
Галактионов покинул «Локо», «Краснодар» разгромил ЦСКА, Максименко снова удалили. Главное за неделю
01:36
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
01:23
1
Стала известна реакция Винисиуса на потерю места в основе «Реала»
01:01
1
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
00:56
1
ФотоМаксименко – третий вратарь в истории РПЛ, получивший две красные за сезон
Вчера, 23:51
4
Генич назвал трех кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»
Вчера, 23:36
5
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
Вчера, 23:25
5
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:21
5
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
Вчера, 22:41
6
Семак отреагировал на решение Карпина не вызывать Соболева в сборную
Вчера, 22:19
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+