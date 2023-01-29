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    Альваро Агуадо - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Альваро
    Фамилия Агуадо
    Команда Вальядолид
    Состав Основной
    Родной город Хаэн
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 мая 1996 (26 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 Был в запасе Вальядолид 3:3 Мальорка Испания. Примера, 28 тур
    02.04.2023 46' - 90' Реал 6:0 Вальядолид Испания. Примера, 27 тур
    17.03.2023 58' - 90' Вальядолид 1:3 Атлетик Испания. Примера, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вальядолид 25 1 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 3:3 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    02.04.2023 46' -90' Реал (Мадрид) 6:0 Вальядолид (Вальядолид)
    17.03.2023 58' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:3 Атлетик (Бильбао)
    11.03.2023 1' -57' Эльче (Эльче) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    05.03.2023 60' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Эспаньол (Барселона)
    62'
    26.02.2023 Был в запасе Сельта (Виго) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    18.02.2023 46' -90' Бетис (Севилья) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    55'
    12.02.2023 89' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Осасуна (Памплона)
    05.02.2023 68' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:1 Вальядолид (Вальядолид)
    29.01.2023 1' -60' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    56'
    21.01.2023 1' -90' Атлетико (Мадрид) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    14.01.2023 61' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    07.01.2023 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    30.12.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Реал (Мадрид)
    08.11.2022 46' -90' Атлетик (Бильбао) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    05.11.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Эльче (Эльче)
    30.10.2022 65' -90' Осасуна (Памплона) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    22.10.2022 56' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    19.10.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 4:1 Сельта (Виго)
    32' 62'
    16.10.2022 79' -90' Эспаньол (Барселона) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    09.10.2022 1' -56' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Бетис (Севилья)
    01.10.2022 1' -90' Хетафе (Хетафе) 2:3 Вальядолид (Вальядолид)
    72' 72'
    16.09.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Кадис (Кадис)
    09.09.2022 76' -90' Жирона (Жирона) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    05.09.2022 1' -66' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    28.08.2022 1' -46' Барселона (Барселона) 4:0 Вальядолид (Вальядолид)
    19.08.2022 1' -90' Севилья (Севилья) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    13.08.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:3 Вильярреал (Вильярреал)
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