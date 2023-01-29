Альваро Агуадо - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Агуадо
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хаэн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Агуадо
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хаэн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|Был в запасе
|Вальядолид
|3:3
|Мальорка
|Испания. Примера, 28 тур
|02.04.2023
|46' - 90'
|Реал
|6:0
|Вальядолид
|Испания. Примера, 27 тур
|17.03.2023
|58' - 90'
|Вальядолид
|1:3
|Атлетик
|Испания. Примера, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|25
|1
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|3:3
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|02.04.2023
|46' -90'
|Реал (Мадрид)
|6:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|17.03.2023
|58' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:3
|Атлетик (Бильбао)
|11.03.2023
|1' -57'
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.03.2023
|60' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|62'
|26.02.2023
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|18.02.2023
|46' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|55'
|12.02.2023
|89' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|05.02.2023
|68' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|29.01.2023
|1' -60'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|56'
|21.01.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|14.01.2023
|61' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|07.01.2023
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|30.12.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|08.11.2022
|46' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.11.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Эльче (Эльче)
|30.10.2022
|65' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|22.10.2022
|56' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|19.10.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|4:1
|Сельта (Виго)
|32' 62'
|16.10.2022
|79' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|09.10.2022
|1' -56'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|01.10.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|72' 72'
|16.09.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|09.09.2022
|76' -90'
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.09.2022
|1' -66'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|28.08.2022
|1' -46'
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|19.08.2022
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|13.08.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:3
|Вильярреал (Вильярреал)