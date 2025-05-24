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Альваро Агуадо
Статистика
Альваро Агуадо - статистика
Завершил карьеру
1 мая 1996 (30), Хаэн
#18 | Полузащитник
175 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
14
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
2 : 0
24.05.2025
Лас-Пальмас
79' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Осасуна
2 : 0
18.05.2025
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
0 : 2
15.05.2025
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Леганес
3 : 2
11.05.2025
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
1 : 2
04.05.2025
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
1 : 0
27.04.2025
Эспаньол
76' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Валенсия
1 : 1
22.04.2025
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Эспаньол
1 : 0
18.04.2025
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
0 : 2
12.04.2025
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Райо Вальекано
0 : 4
04.04.2025
Эспаньол
83' - 90'
90'
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
1 : 1
29.03.2025
Атлетико
90' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Мальорка
2 : 1
15.03.2025
Эспаньол
90' - 90'
90'
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
1 : 1
10.03.2025
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Алавес
0 : 1
22.02.2025
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Алавес
0 : 1
22.02.2025
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
1 : 1
16.02.2025
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
09.02.2025
Эспаньол
82' - 90'
40'
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
1 : 0
01.02.2025
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
1 : 1
25.01.2025
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
22.12.2024
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
1 : 1
18.12.2024
Валенсия
82' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
0 : 0
14.12.2024
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1 : 0
09.12.2024
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
3 : 1
30.11.2024
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Жирона
4 : 1
23.11.2024
Эспаньол
64' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Барселона
3 : 1
03.11.2024
Эспаньол
1' - 62'
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
0 : 2
25.10.2024
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 1
19.10.2024
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
2 : 1
05.10.2024
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
1 : 0
29.09.2024
Эспаньол
87' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
1 : 2
26.09.2024
Вильярреал
Был в запасе
90'
Испания. Примера, 6 тур
Реал
4 : 1
21.09.2024
Эспаньол
76' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
3 : 2
14.09.2024
Алавес
1' - 58'
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
2 : 1
31.08.2024
Райо Вальекано
46' - 90'
85'
Испания. Примера, 3 тур
Атлетико
0 : 0
28.08.2024
Эспаньол
1' - 87'
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
0 : 1
24.08.2024
Реал Сосьедад
83' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Вальядолид
1 : 0
19.08.2024
Эспаньол
78' - 90'
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