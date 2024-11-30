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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Сельта
Эспаньол - Сельта: обзор матча 30 ноября 2024
Эспаньол
30.11.2024, суббота, 20:30
Испания. Примера, 15 тур
3 : 1
Завершен
Сельта
40'
И. Кардона
53'
Л. Кабрера
87'
В. Чеддира
83'
Я. Аспас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Сельта
ГОЛ! 3:1!
В. Чеддира
Пас отдал
Х. Пуадо
87'
Желтая карточка
Ж. Гарсия
86'
Замена
А. Техеро
️️️️
Ж. Каррерас
84'
83'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Я. Аспас
80'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
И. Мориба
80'
Замена
Х. Манкильо
️️️️
М. Алонсо
Замена
К. Ромеро
️️️️
П. Лосано
67'
Замена
В. Чеддира
️️️️
И. Кардона
67'
67'
Замена
У. Сотело
️️️️
Д. Родригес
Замена
Р. Бауса
️️️️
Д. Смит
61'
Желтая карточка
М. Кумбула
55'
ГОЛ! 2:0!
Л. Кабрера
53'
46'
Замена
В. Сведберг
️️️️
У. Альварес
46'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
А. Дувикас
45'
+1
Желтая карточка
У. Альварес
ГОЛ! 1:0!
И. Кардона
Пас отдал
Л. Кабрера
40'
35'
Желтая карточка
М. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
14
Джастин Смит
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К)
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Уго Альварес
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Яго Аспас
(К)
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Эспаньол
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
5
Уго Сотело
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Гарсия
3
Кумбула
6
Кабрера
14
Смит
5
Оливан
33
Крал
23
Эль-Хилали
10
Лосано
7
Пуадо
17
Каррерас
7
Кардона
4-2-2-2
13
Гуаита
20
Родригес
15
Старфельт
30
Мингеса
3
Алонсо
23
Альварес
6
Мориба
23
Родригес
19
Бамба
9
Дувикас
10
Аспас
10
Лосано
20
Ромеро
20
Ромеро
10
Лосано
17
Каррерас
23
Техеро
23
Техеро
17
Каррерас
14
Смит
26
Бауса
26
Бауса
14
Смит
7
Кардона
9
Чеддира
9
Чеддира
7
Кардона
3
Алонсо
22
Манкильо
22
Манкильо
3
Алонсо
23
Родригес
5
Сотело
5
Сотело
23
Родригес
23
Альварес
19
Сведберг
19
Сведберг
23
Альварес
6
Мориба
20
Гонсалес
20
Гонсалес
6
Мориба
9
Дувикас
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Дувикас
Остались в запасе
Эспаньол
Сельта
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Эспаньол - Сельта
2
2
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
21
79
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
13
7
Офсайды
2
0
Количество передач
183
726
Сейвы
1
2
Точность передач %
66
89
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.53
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Стейдж Фронт
Посещаемость:
23792 из 40500 зрителей (58%)
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