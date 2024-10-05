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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Мальорка
Эспаньол - Мальорка: обзор матча 05 октября 2024
Эспаньол
05.10.2024, суббота, 15:00
Испания. Примера, 9 тур
2 : 1
Завершен
Мальорка
18'
М. Кумбула
47'
Ж. Каррерас
68'
А. Раильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Мальорка
90'
Желтая карточка
Абдон
Замена
А. Рока
️️️️
Ж. Каррерас
84'
Замена
Ф. Калеро
️️️️
А. Велис
83'
80'
Замена
М. Морланес
️️️️
О. Маскарель
78'
Желтая карточка
О. Маскарель
Замена
В. Чеддира
️️️️
П. Лосано
75'
68'
ГОЛ! 2:1!
А. Раильо
Пас отдал
К. Ларин
Желтая карточка
П. Милья
66'
65'
Желтая карточка
Шикинью
62'
Желтая карточка
С. Кошта
61'
Замена
В. Фернандес
️️️️
Р. Наварро
61'
Замена
А. Латорре
️️️️
Й. Мохика
61'
Замена
Шикинью
️️️️
Д. Родригес
60'
Замена
Абдон
️️️️
С. Дардер
58'
Желтая карточка
Й. Мохика
Замена
П. Милья
️️️️
И. Кардона
55'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Каррерас
Пас отдал
И. Кардона
47'
ГОЛ! 1:0!
М. Кумбула
Пас отдал
Ж. Каррерас
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
21
Серхи Гомес
(К)
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
20
Хосе Грагера
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
21
Антонио Раильо
(К)
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
37
Наджи Унювар
ЛВ
26
Рафел Бауса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
9
Абдон
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Гарсия
21
Гомес
3
Кумбула
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
33
Крал
20
Грагера
10
Лосано
17
Каррерас
9
Велис
7
Кардона
4-2-2-1-1
1
Грейф
24
Маффео
21
Раильо
3
Копете
22
Мохика
11
Кошта
8
Маскарель
23
Наварро
10
Дардер
14
Родригес
9
Ларин
9
Велис
20
Калеро
20
Калеро
9
Велис
7
Кардона
11
Милья
11
Милья
7
Кардона
17
Каррерас
23
Рока
23
Рока
17
Каррерас
10
Лосано
9
Чеддира
9
Чеддира
10
Лосано
22
Мохика
3
Латорре
3
Латорре
22
Мохика
8
Маскарель
8
Морланес
8
Морланес
8
Маскарель
14
Родригес
10
Шикинью
10
Шикинью
14
Родригес
23
Наварро
17
Фернандес
17
Фернандес
23
Наварро
10
Дардер
9
Абдон
9
Абдон
10
Дардер
Остались в запасе
Эспаньол
Мальорка
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Эспаньол - Мальорка
1
6
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
4
6
Нарушения
14
19
Количество передач
279
414
Сейвы
4
1
Точность передач %
72
84
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.75
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Франсиско Хосе Эрнандес-Маэсо
Стадион:
Стейдж Фронт
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