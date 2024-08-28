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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эспаньол
Атлетико - Эспаньол: обзор матча 28 августа 2024
Атлетико
28.08.2024, среда, 22:30
Испания. Примера, 3 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Эспаньол
87'
Замена
Ж. Каррерас
️️️️
А. Агуадо
82'
Желтая карточка
О. Эль-Хилали
Замена
Рейнилду
️️️️
А. Серлот
73'
66'
Замена
П. Лосано
️️️️
Х. Грагера
65'
Замена
С. Гомес
️️️️
М. Кумбула
64'
Замена
В. Чеддира
️️️️
А. Велис
64'
Замена
Б. Оливан
️️️️
К. Ромеро
Замена
А. Корреа
️️️️
Р. Де Пауль
62'
55'
Желтая карточка
Х. Пуадо
Замена
М. Льоренте
️️️️
Н. Молина
46'
Замена
П. Барриос
️️️️
С. Лино
46'
Замена
А. Гризманн
️️️️
Х. Альварес
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К)
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
20
Хосе Грагера
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Català
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
26
Рафел Бауса
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
23
Антониу Рока
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
20
Молина
24
Ле Норман
3
Аспиликуэта
7
Де Пауль
6
Коке
28
Витсель
16
Лино
17
Рикельме
19
Альварес
9
Серлот
4-2-2-1-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
3
Кумбула
23
Техеро
20
Калеро
33
Крал
20
Ромеро
20
Грагера
18
Агуадо
7
Пуадо
9
Велис
9
Серлот
17
Рейнилду
17
Рейнилду
9
Серлот
20
Молина
14
Льоренте
14
Льоренте
20
Молина
16
Лино
8
Барриос
8
Барриос
16
Лино
7
Де Пауль
10
Корреа
10
Корреа
7
Де Пауль
19
Альварес
7
Гризманн
7
Гризманн
19
Альварес
20
Ромеро
5
Оливан
5
Оливан
20
Ромеро
3
Кумбула
21
Гомес
21
Гомес
3
Кумбула
20
Грагера
10
Лосано
10
Лосано
20
Грагера
18
Агуадо
17
Каррерас
17
Каррерас
18
Агуадо
9
Велис
9
Чеддира
9
Чеддира
9
Велис
Остались в запасе
Атлетико
Эспаньол
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
8
Конор Галлахер
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
27
Català
ЦЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
8
Конор Галлахер
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
27
Català
ЦЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Атлетико - Эспаньол
2
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
6
9
Офсайды
6
0
Количество передач
594
363
Сейвы
1
7
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
2.71
0.58
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
- : -
02.12.2026
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2 : 3
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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