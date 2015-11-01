Статистика по турнирам

Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Первый дивизион 2010 Кубок ПФЛ 2009 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Первый дивизион 2008 Россия. Кубок 2007/2008