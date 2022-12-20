Адам Дивайн - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Дивайн
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 марта 2003 (19 лет)
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Дивайн
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 марта 2003 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Рейнджерс
|3:1
|Килмарнок
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Ливингстон
|0:3
|Рейнджерс
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рейнджерс
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|3:1
|Килмарнок (Килмарнок)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|0:3
|Рейнджерс (Глазго)
|01.02.2023
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|0:3
|Рейнджерс (Глазго)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|2:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|18.01.2023
|Был в запасе
|Килмарнок (Килмарнок)
|2:3
|Рейнджерс (Глазго)
|08.01.2023
|90' -90'
|Данди Юнайтед (Данди)
|0:2
|Рейнджерс (Глазго)
|02.01.2023
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|2:2
|Селтик (Глазго)
|28.12.2022
|66' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|3:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|23.12.2022
|1' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:1
|Рейнджерс (Глазго)
|20.12.2022
|1' -90'
|Абердин (Абердин)
|2:3
|Рейнджерс (Глазго)
|15.12.2022
|1' -87'
|Рейнджерс (Глазго)
|3:2
|Хиберниан (Эдинбург)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:1
|Рейнджерс (Глазго)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|1:0
|Хартс (Эдинбург)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|4:1
|Абердин (Абердин)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:2
|Рейнджерс (Глазго)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|4:0
|Рейнджерс (Глазго)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|4:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:2
|Рейнджерс (Глазго)