Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Адам Дивайн - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Адам
    Фамилия Дивайн
    Команда Рейнджерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 марта 2003 (19 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Рейнджерс 3:1 Килмарнок Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    18.02.2023 Был в запасе Ливингстон 0:3 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рейнджерс 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 3:1 Килмарнок (Килмарнок)
    18.02.2023 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 0:3 Рейнджерс (Глазго)
    01.02.2023 Был в запасе Хартс (Эдинбург) 0:3 Рейнджерс (Глазго)
    28.01.2023 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 2:0 Сент-Джонстон (Перт)
    18.01.2023 Был в запасе Килмарнок (Килмарнок) 2:3 Рейнджерс (Глазго)
    08.01.2023 90' -90' Данди Юнайтед (Данди) 0:2 Рейнджерс (Глазго)
    02.01.2023 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 2:2 Селтик (Глазго)
    28.12.2022 66' -90' Рейнджерс (Глазго) 3:0 Мазервелл (Мазервелл)
    23.12.2022 1' -90' Росс Каунти (Дингволл) 0:1 Рейнджерс (Глазго)
    20.12.2022 1' -90' Абердин (Абердин) 2:3 Рейнджерс (Глазго)
    15.12.2022 1' -87' Рейнджерс (Глазго) 3:2 Хиберниан (Эдинбург)
    12.11.2022 Был в запасе Сент-Миррен (Пейсли) 1:1 Рейнджерс (Глазго)
    09.11.2022 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 1:0 Хартс (Эдинбург)
    29.10.2022 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 4:1 Абердин (Абердин)
    16.10.2022 Был в запасе Мазервелл (Мазервелл) 1:2 Рейнджерс (Глазго)
    03.09.2022 Был в запасе Селтик (Глазго) 4:0 Рейнджерс (Глазго)
    27.08.2022 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 4:0 Росс Каунти (Дингволл)
    30.07.2022 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 1:2 Рейнджерс (Глазго)
    • Читайте нас: 
    11