Георгий Наваловский - статистика
#88 | Защитник
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Наваловский
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|172
|Вес
|65
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Наваловский
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|172
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.07.2022
|Был в запасе
|Динамо (Батуми)
|1:2
|Слован (Братислава)
|06.07.2022
|86' -90'
|Слован (Братислава)
|0:0
|Динамо (Батуми)