Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Греция. Суперлига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. ФНЛ 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. ФНЛ 2014/2015 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. ФНЛ 2013/2014 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Первый дивизион 2008