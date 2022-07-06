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    Георгий Наваловский - статистика

    #88 | Защитник
    Имя Георгий
    Фамилия Наваловский
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 июня 1986 (36 лет)
    Рост 172
    Вес 65
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.07.2022 Был в запасе Динамо (Батуми) 1:2 Слован (Братислава)
    06.07.2022 86' -90' Слован (Братислава) 0:0 Динамо (Батуми)
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