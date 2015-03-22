Николай Жосан - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Николай
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Жосан
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Николай
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Жосан
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сахалин
|12
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|1' -58'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|0:3
|Анжи (Махачкала)
|24.05.2015
|1' -75'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|16.05.2015
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|10.05.2015
|1' -67'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|0:3
|Крылья Советов (Самара)
|03.05.2015
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:3
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|25.04.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|19.04.2015
|1' -57'
|Тюмень (Тюмень)
|5:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|12.04.2015
|1' -62'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|05.04.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|0:3
|Тосно (Тосно)
|22.03.2015
|1' -53'
|Томь (Томск)
|2:2
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|18.03.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:2
|Волгарь (Астрахань)
|14.03.2015
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|30'