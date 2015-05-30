Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Первый дивизион 2008