Дамьян Достанич - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Дамьян
|Фамилия
|Достанич
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Роттердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Дамьян
|Фамилия
|Достанич
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Роттердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|БАТЭ
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|3:2
|Минск (Минск)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)
|24.10.2022
|80' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Неман (Гродно)
|20.10.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|15.10.2022
|83' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:1
|Динамо-Брест (Брест)
|08.10.2022
|1' -82'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|01.10.2022
|55' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|16.09.2022
|85' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|БАТЭ (Борисов)
|04.09.2022
|90' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|28.08.2022
|72' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:2
|Шахтер (Солигорск)
|21.08.2022
|75' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Днепр (Могилев)
|14.08.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|07.08.2022
|81' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)