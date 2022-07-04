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    Вадим Конюхов - статистика

    #52 | Защитник
    Имя Вадим
    Фамилия Конюхов
    Команда Уфа
    Состав Основной
    Родной город Нижний Новгород
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 января 2002 (21 год)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Уфа 4:1 Велес Россия. Первая лига, 21 тур
    26.02.2023 Был в запасе Уфа 1:2 Ахмат Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2022 Был в запасе Сочи (Сочи) 1:2 ЦСКА (Москва)
    04.07.2022 82' -90' ЦСКА (Москва) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
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