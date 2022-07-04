Вадим Конюхов - статистика
#52 | Защитник
|Имя
|Вадим
|Фамилия
|Конюхов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нижний Новгород
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 2002 (21 год)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Вадим
|Фамилия
|Конюхов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нижний Новгород
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 2002 (21 год)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Уфа
|4:1
|Велес
|Россия. Первая лига, 21 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Уфа
|1:2
|Ахмат
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2022
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|04.07.2022
|82' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)