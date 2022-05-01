Элвис - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Элвис
|Фамилия
|Виейра
|Команда
|Гойас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|175
|Имя
|Элвис
|Фамилия
|Виейра
|Команда
|Гойас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гойас
|10
|4
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.07.2022
|1' -46'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|27.06.2022
|1' -78'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|16.06.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|41'
|07.06.2022
|1' -46'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|13'
|28.05.2022
|1' -83'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|21.05.2022
|1' -63'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|45'
|16.05.2022
|1' -67'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|19'
|08.05.2022
|1' -46'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|1'
|01.05.2022
|1' -85'
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|80' 53' 83'
|26.04.2022
|33' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|3:2
|Гойас (Гояния)
|88'
|16.04.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)