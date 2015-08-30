Алексей Пучков - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Пучков
|Команда
|Новокузнецк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 ноября 1982 (40 лет)
|Рост
|179
|Вес
|80
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Пучков
|Команда
|Новокузнецк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 ноября 1982 (40 лет)
|Рост
|179
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Новокузнецк
|12
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2015
|1' -49'
|Якутия (Якутск)
|3:5
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|14'
|12.10.2015
|1' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|3:0
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|09.10.2015
|1' -52'
|Чита (Чита)
|0:1
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|02.10.2015
|1' -46'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|0:1
|Иртыш (Омск)
|29.09.2015
|1' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|2:1
|Томь-2 (Томск)
|19.09.2015
|1' -90'
|Динамо (Барнаул)
|2:1
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|12.09.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|2:2
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|09.09.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|0:0
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|44'
|02.09.2015
|1' -75'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|2:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|30.08.2015
|1' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|1:2
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|23.08.2015
|1' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|3:1
|Динамо (Барнаул)
|30.07.2015
|1' -84'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|2:0
|Чита (Чита)
|19.07.2015
|Был в запасе
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|1:2
|Якутия (Якутск)