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    Алексей Пучков - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Алексей
    Отчество Александрович
    Фамилия Пучков
    Команда Новокузнецк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 ноября 1982 (40 лет)
    Рост 179
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Новокузнецк 12 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2015 1' -49' Якутия (Якутск) 3:5 Новокузнецк (Новокузнецк)
    14'
    12.10.2015 1' -90' Сибирь-2 (Новосибирск) 3:0 Новокузнецк (Новокузнецк)
    09.10.2015 1' -52' Чита (Чита) 0:1 Новокузнецк (Новокузнецк)
    02.10.2015 1' -46' Новокузнецк (Новокузнецк) 0:1 Иртыш (Омск)
    29.09.2015 1' -90' Новокузнецк (Новокузнецк) 2:1 Томь-2 (Томск)
    19.09.2015 1' -90' Динамо (Барнаул) 2:1 Новокузнецк (Новокузнецк)
    12.09.2015 1' -90' Смена (Комсомольск-на-Амуре) 2:2 Новокузнецк (Новокузнецк)
    09.09.2015 1' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 0:0 Новокузнецк (Новокузнецк)
    44'
    02.09.2015 1' -75' Новокузнецк (Новокузнецк) 2:3 Смена (Комсомольск-на-Амуре)
    30.08.2015 1' -90' Новокузнецк (Новокузнецк) 1:2 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    23.08.2015 1' -90' Новокузнецк (Новокузнецк) 3:1 Динамо (Барнаул)
    30.07.2015 1' -84' Новокузнецк (Новокузнецк) 2:0 Чита (Чита)
    19.07.2015 Был в запасе Новокузнецк (Новокузнецк) 1:2 Якутия (Якутск)
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