Даниил Душевский - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Даниил
|Фамилия
|Душевский
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 2004 (19 лет)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Даниил
|Фамилия
|Душевский
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 2004 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|20
|2
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|06.11.2022
|1' -89'
|БАТЭ (Борисов)
|3:2
|Минск (Минск)
|72'
|23.10.2022
|42' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Минск (Минск)
|18.10.2022
|68' -90'
|Минск (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|14.10.2022
|84' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|0:0
|Минск (Минск)
|08.10.2022
|73' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Минск (Минск)
|02.10.2022
|72' -90'
|Минск (Минск)
|0:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|27.08.2022
|86' -90'
|Минск (Минск)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|15.07.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Минск (Минск)
|65'
|09.07.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|26.06.2022
|1' -46'
|Минск (Минск)
|2:4
|Белшина (Бобруйск)
|19.06.2022
|1' -46'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|4:2
|Минск (Минск)
|20.05.2022
|1' -74'
|Минск (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|14.05.2022
|1' -54'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:0
|Минск (Минск)
|46'
|08.05.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|3:2
|Неман (Гродно)
|19'
|01.05.2022
|1' -46'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Минск (Минск)
|23.04.2022
|1' -62'
|Минск (Минск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|15.04.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:4
|Минск (Минск)
|38'
|09.04.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|29'
|03.04.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Минск (Минск)