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€ 300 тыс

Даниил Душевский - статистика

Динамо Мн
1 марта 2004 (22), Минск
#5 | Защитник
185 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.09.2026
БАТЭ
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Динамо Мн
0 : 1
13.09.2026
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
МЛ Витебск
0 : 0
06.09.2026
Динамо Мн
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ленинградец
12
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
79' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
1' - 67'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Калуга
0 : 1
23.05.2026
Ленинградец
1' - 57'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Ленинградец
0 : 5
17.05.2026
Машук-КМВ
1' - 71'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Сибирь
4 : 1
10.05.2026
Ленинградец
1' - 74'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Ленинградец
1 : 1
03.05.2026
Иртыш
59' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Родина-2
3 : 4
26.04.2026
Ленинградец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
19.04.2026
Ленинградец
69' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Ленинградец
3 : 2
12.04.2026
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Волгарь
3 : 0
08.04.2026
Ленинградец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Ленинградец
1 : 0
04.04.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Иртыш
1 : 2
15.03.2026
Ленинградец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Ленинградец
0 : 0
08.03.2026
Родина-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Ленинградец
2 : 1
01.03.2026
Велес
1' - 90'
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