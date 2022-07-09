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    Даниил Душевский - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Даниил
    Фамилия Душевский
    Команда Минск
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 марта 2004 (19 лет)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Минск 20 2 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Минск (Минск) 1:1 Гомель (Гомель)
    06.11.2022 1' -89' БАТЭ (Борисов) 3:2 Минск (Минск)
    72'
    23.10.2022 42' -90' Белшина (Бобруйск) 2:2 Минск (Минск)
    18.10.2022 68' -90' Минск (Минск) 5:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    14.10.2022 84' -90' Арсенал (Дзержинск) 0:0 Минск (Минск)
    08.10.2022 73' -90' Шахтер (Солигорск) 2:1 Минск (Минск)
    02.10.2022 72' -90' Минск (Минск) 0:0 Энергетик-БГУ (Минск)
    27.08.2022 86' -90' Минск (Минск) 1:0 Слуцк (Слуцк)
    15.07.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 0:3 Минск (Минск)
    65'
    09.07.2022 1' -90' Минск (Минск) 2:2 БАТЭ (Борисов)
    26.06.2022 1' -46' Минск (Минск) 2:4 Белшина (Бобруйск)
    19.06.2022 1' -46' Славия-Мозырь (Мозырь) 4:2 Минск (Минск)
    20.05.2022 1' -74' Минск (Минск) 1:0 Шахтер (Солигорск)
    14.05.2022 1' -54' Энергетик-БГУ (Минск) 2:0 Минск (Минск)
    46'
    08.05.2022 1' -90' Минск (Минск) 3:2 Неман (Гродно)
    19'
    01.05.2022 1' -46' Ислочь (Минский район) 2:0 Минск (Минск)
    23.04.2022 1' -62' Минск (Минск) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    15.04.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 2:4 Минск (Минск)
    38'
    09.04.2022 1' -90' Минск (Минск) 1:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    29'
    03.04.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 1:1 Минск (Минск)
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