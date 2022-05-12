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    Нето - статистика

    #41 | Полузащитник
    Имя Антонио
    Фамилия Нето
    Команда Атлетико Минейро
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Минейро 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.08.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    08.08.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:3 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    18.07.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    11.07.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    02.07.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    19.06.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    12.06.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Сантос (Сан-Паулу)
    30.05.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    15.05.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    12.05.2022 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    07.05.2022 83' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
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