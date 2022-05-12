Нето - статистика
#41 | Полузащитник
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Нето
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Нето
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Минейро
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.08.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|08.08.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|18.07.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|11.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|02.07.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|12.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|30.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|12.05.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|07.05.2022
|83' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)