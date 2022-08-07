|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аваи
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -69'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|28.10.2022
|62' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Аваи (Флорианополис)
|23.10.2022
|46' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|3:0
|Аваи (Флорианополис)
|17.10.2022
|1' -65'
|Аваи (Флорианополис)
|0:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|09.10.2022
|64' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|2:0
|Аваи (Флорианополис)
|07.10.2022
|65' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|23.08.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|20.06.2022
|72' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Аваи (Флорианополис)
|17.06.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|3:2
|Форталеза (Форталеза)