Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Игор Иванович - статистика

Раднички
28 июля 1997 (29), Ягодина
#11 | Нападающий
175 см
Сербия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
3 : 0
20.09.2026
Раднички
61' - 90'
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички
3 : 1
13.09.2026
ОФК
75' - 90'
Сербия. Суперлига, 8 тур
Младост
1 : 0
05.09.2026
Раднички
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тобол
22
5
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайсар
2 : 0
10.11.2024
Тобол
1' - 80'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Тобол
1 : 0
03.11.2024
Астана
1' - 68'
51'
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
1 : 0
19.10.2024
Ордабасы
1' - 45'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Женис
2 : 1
04.10.2024
Тобол
1' - 73'
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол
1 : 0
28.09.2024
Шахтер Караганда
1' - 73'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Тобол
3 : 0
22.09.2024
Актобе
1' - 78'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Елимай
2 : 1
15.09.2024
Тобол
1' - 89'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Тобол
1 : 1
31.08.2024
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кайрат
2 : 2
25.08.2024
Тобол
1' - 84'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Жетысу
0 : 3
18.08.2024
Тобол
1' - 56'
59'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Актобе
3 : 4
30.06.2024
Тобол
1' - 85'
45'
63'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Атырау
0 : 0
23.06.2024
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Тобол
1 : 0
15.06.2024
Кайрат
1' - 90'
31'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Тобол
1 : 2
01.06.2024
Кайсар
1' - 67'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер Караганда
1 : 0
19.05.2024
Тобол
1' - 89'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
1 : 0
12.05.2024
Тобол
1' - 85'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Тобол
1 : 0
04.05.2024
Жетысу
1' - 63'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Тобол
1 : 1
27.04.2024
Женис
1' - 90'
17'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Астана
2 : 2
21.04.2024
Тобол
1' - 90'
13'
84'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кызыл-Жар
0 : 0
31.03.2024
Тобол
1' - 47'
10'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Тобол
4 : 2
06.03.2024
Елимай
1' - 58'
25'
50'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Тобол
2 : 0
02.03.2024
Туран
1' - 72'
Главные новости
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
4
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
1
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
29
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
4
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
4
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+