Игор Иванович - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Иванович
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ягодина
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Иванович
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ягодина
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|17
|7
|4
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -68'
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|42'
|02.11.2022
|1' -80'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|26'
|29.10.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|23.10.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|14.10.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:5
|Шахтер (Солигорск)
|19' 78'
|08.10.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Минск (Минск)
|83' 86'
|11.09.2022
|1' -43'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Шахтер (Солигорск)
|40'
|21.08.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|29.07.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|24.07.2022
|46' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|18.07.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|1:2
|Шахтер (Солигорск)
|74'
|25.06.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|43'
|28.05.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|55'
|20.05.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|14.05.2022
|65' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Динамо (Минск)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.05.2022
|65' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Гомель (Гомель)
|22.04.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|16.04.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|10.04.2022
|1' -46'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|19.03.2022
|88' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)