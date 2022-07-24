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    Игор Иванович - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Игор
    Фамилия Иванович
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Родной город Ягодина
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 июля 1997 (25 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 17 7 4 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 1' -68' Слуцк (Слуцк) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    42'
    02.11.2022 1' -80' Шахтер (Солигорск) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    26'
    29.10.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 1:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    23.10.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    14.10.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 0:5 Шахтер (Солигорск)
    19' 78'
    08.10.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:1 Минск (Минск)
    83' 86'
    11.09.2022 1' -43' Гомель (Гомель) 0:3 Шахтер (Солигорск)
    40'
    21.08.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 1:0 Ислочь (Минский район)
    29.07.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:1 Слуцк (Слуцк)
    24.07.2022 46' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:3 Шахтер (Солигорск)
    18.07.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 1:2 Шахтер (Солигорск)
    74'
    25.06.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    43'
    28.05.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:0 Витебск (Витебск)
    55'
    20.05.2022 Был в запасе Минск (Минск) 1:0 Шахтер (Солигорск)
    14.05.2022 65' -90' Шахтер (Солигорск) 1:0 Динамо (Минск)
    08.05.2022 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    02.05.2022 65' -90' Шахтер (Солигорск) 1:0 Гомель (Гомель)
    22.04.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    16.04.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 0:1 БАТЭ (Борисов)
    10.04.2022 1' -46' Ислочь (Минский район) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    19.03.2022 88' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:1 Шахтер (Солигорск)
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