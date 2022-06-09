Марлон - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Марлон
|Фамилия
|Адриано
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куритиба
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|175
|Имя
|Марлон
|Фамилия
|Адриано
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куритиба
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жувентуде
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|74' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Коритиба (Коритиба)
|21.08.2022
|28' -48'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|06.08.2022
|1' -46'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|01.08.2022
|1' -62'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|24.07.2022
|1' -83'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|21.07.2022
|1' -23'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|17.07.2022
|1' -46'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:0
|Гойас (Гояния)
|11.06.2022
|1' -46'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|09.06.2022
|69' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|05.06.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|01.05.2022
|1' -46'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|45'