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    Марлон - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Марлон
    Фамилия Адриано
    Команда Жувентуде
    Состав Основной
    Родной город Куритиба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 февраля 1990 (33 года)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жувентуде 10 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 74' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:1 Коритиба (Коритиба)
    21.08.2022 28' -48' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    14.08.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    06.08.2022 1' -46' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    01.08.2022 1' -62' Брагантино (Сан-Паулу) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    24.07.2022 1' -83' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:0 Сеара (Форталеза)
    21.07.2022 1' -23' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    17.07.2022 1' -46' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:0 Гойас (Гояния)
    11.06.2022 1' -46' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    09.06.2022 69' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:3 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    05.06.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    01.05.2022 1' -46' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    45'
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