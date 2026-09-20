Статистика по турнирам

Аргентина. Примера 2026 Бразилия. Серия А 2026 Копа Судамерикана 2026 Аргентина. Примера 2025 Кубок Либертадорес 2025 Аргентина. Примера 2024 Бразилия. Серия А 2024 Копа Судамерикана 2024 Кубок Либертадорес 2024 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2022