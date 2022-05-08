Томас Несс - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Несс
|Команда
|Йерв
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гримстад
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 октября 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Несс
|Команда
|Йерв
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гримстад
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 октября 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Йерв
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|1:1
|Йерв (Гримстад)
|06.11.2022
|78' -90'
|Йерв (Гримстад)
|2:4
|Русенборг (Тронхейм)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Йерв (Гримстад)
|2:2
|Викинг (Ставангер)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Йерв (Гримстад)
|0:1
|Олесунн (Олесунн)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:2
|Йерв (Гримстад)
|29.05.2022
|77' -90'
|Йерв (Гримстад)
|0:5
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|25.05.2022
|Был в запасе
|Олесунн (Олесунн)
|2:1
|Йерв (Гримстад)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Йерв (Гримстад)
|0:1
|Одд (Шиен)
|16.05.2022
|Был в запасе
|Викинг (Ставангер)
|3:0
|Йерв (Гримстад)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Йерв (Гримстад)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Волеренга (Осло)
|1:0
|Йерв (Гримстад)
|18.04.2022
|67' -90'
|Йерв (Гримстад)
|1:0
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|75'