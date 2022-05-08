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    Томас Несс - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Томас
    Фамилия Несс
    Команда Йерв
    Состав Основной
    Родной город Гримстад
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 октября 1998 (24 года)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Йерв 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Кристиансунн (Кристиансунн) 1:1 Йерв (Гримстад)
    06.11.2022 78' -90' Йерв (Гримстад) 2:4 Русенборг (Тронхейм)
    23.10.2022 Был в запасе Йерв (Гримстад) 2:2 Викинг (Ставангер)
    19.10.2022 Был в запасе Йерв (Гримстад) 0:1 Олесунн (Олесунн)
    16.10.2022 Был в запасе Сандефьорд (Сандефьорд) 1:2 Йерв (Гримстад)
    29.05.2022 77' -90' Йерв (Гримстад) 0:5 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    25.05.2022 Был в запасе Олесунн (Олесунн) 2:1 Йерв (Гримстад)
    22.05.2022 Был в запасе Йерв (Гримстад) 0:1 Одд (Шиен)
    16.05.2022 Был в запасе Викинг (Ставангер) 3:0 Йерв (Гримстад)
    08.05.2022 Был в запасе Йерв (Гримстад) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    24.04.2022 Был в запасе Волеренга (Осло) 1:0 Йерв (Гримстад)
    18.04.2022 67' -90' Йерв (Гримстад) 1:0 Кристиансунн (Кристиансунн)
    75'
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