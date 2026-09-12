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Кипр. Первый дивизион
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Аполлон
Данило Шполярич
Статистика
€ 325 тыс
Данило Шполярич - статистика
Аполлон
14 июля 1999 (27), Лимассол
#20 | Полузащитник
189 см
Кипр
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Омония
0 : 0
12.09.2026
Аполлон
1' - 7'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Аполлон
3 : 1
05.09.2026
Анортосис
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
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Товарищеские матчи. Сборные 2023
Лига конференций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Лига наций 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аполлон
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Аполлон
2 : 4
11.08.2026
Бранн
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Бранн
0 : 1
05.08.2026
Аполлон
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Аполлон
3 : 0
28.07.2026
Дила
68' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Дила
0 : 4
23.07.2026
Аполлон
88' - 90'
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