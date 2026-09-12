Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2026/2027 Лига конференций 2026/2027 Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Лига конференций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Лига наций 2020/2021