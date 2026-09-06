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Унион Ла Калера
Кристиан Гутьеррес
Статистика
€ 250 тыс
Кристиан Гутьеррес - статистика
Унион Ла Калера
18 февраля 1997 (29)
#4 | Защитник
176 см
Канада
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чили. Примера, 22 тур
О'Хиггинс
2 : 1
06.09.2026
Унион Ла Калера
1' - 90'
Статистика по турнирам
Чили. Примера 2026
Чили. Примера 2025
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торонто
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 50 тур
Торонто
0 : 2
22.10.2023
Орландо Сити
1' - 64'
США. МЛС, 47 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.10.2023
Торонто
1' - 65'
США. МЛС, 46 тур
Шарлотт
3 : 0
05.10.2023
Торонто
1' - 46'
США. МЛС, 45 тур
Торонто
2 : 3
01.10.2023
Цинциннати
77' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
25.06.2023
Торонто
1' - 46'
США. МЛС, 26 тур
Цинциннати
3 : 0
22.06.2023
Торонто
77' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Торонто
1 : 1
11.06.2023
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Торонто
2 : 1
28.05.2023
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Остин
1 : 0
21.05.2023
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Торонто
0 : 0
18.05.2023
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
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