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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Торонто
Остин - Торонто: обзор матча 21 мая 2023
Остин
21.05.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 19 тур
1 : 0
Завершен
Торонто
90+1'
Г. Зардес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Торонто
ГОЛ! 1:0!
Г. Зардес
90'
+1
Замена
Д. Факундес
️️️️
Р. Редес
83'
Желтая карточка
S. Djeffal
79'
Желтая карточка
А. Ринг
75'
Замена
А. Лундквист
️️️️
Д. Галлахер
75'
71'
Желтая карточка
М. Кайе
Замена
Э. Ригони
️️️️
E. Finlay
64'
Замена
Г. Зардес
️️️️
М. Уррути
64'
Замена
Й. Валенсия
️️️️
Д. Перейра
64'
53'
Желтая карточка
K. Franklin
46'
Замена
К. Томпсон
️️️️
Б. Сервания
46'
Замена
M. Mbongue
️️️️
T. Antonoglou
Желтая карточка
E. Finlay
37'
35'
Желтая карточка
Б. Сервания
Желтая карточка
Д. Перейра
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
7
Даниэль Перейра
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Торонто
1
Шон Джонсон
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
81
Themi Antonoglou
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остин
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Торонто
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
65
Antony Curic
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
3-4-1-2
1
18
Касканте
24
15
Вяйсянен
4
Ринг
22
7
Перейра
13
17
Галлахер
17
Редес
37
Уррути
3-2-3-1-1
1
Джонсон
19
6
Мабика
2
22
Ларея
18
Петретта
23
Сервания
14
Кайе
81
10
Бернардески
9
Сапонг
17
Галлахер
21
Лундквист
21
Лундквист
17
Галлахер
7
Перейра
20
Валенсия
20
Валенсия
7
Перейра
13
24
Ригони
24
Ригони
13
37
Уррути
9
Зардес
9
Зардес
37
Уррути
17
Редес
77
Факундес
77
Факундес
17
Редес
23
Сервания
33
Томпсон
33
Томпсон
23
Сервания
81
83
83
81
Остались в запасе
Остин
Торонто
20
Matt Bersano
ВР
29
Will Bruin
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
65
Antony Curic
ЦЗ
30
Tomás Romero
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
29
Will Bruin
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Остались в запасе
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
65
Antony Curic
ЦЗ
30
Tomás Romero
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Остин - Торонто
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Q2
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