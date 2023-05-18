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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 18 мая 2023
Торонто
18.05.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 18 тур
0 : 0
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз
90'
+2
Замена
J. Reid
️️️️
O. Fernandez
89'
Желтая карточка
T. Barlow
Замена
M. Mbongue
️️️️
Ф. Бернардески
89'
75'
Желтая карточка
П. Страуд
73'
Замена
К. Бурк
️️️️
Э. Маноэл
Замена
A. Akinola
️️️️
С. Джей Сапонг
46'
45'
Желтая карточка
Э. Маноэл
Замена
T. Antonoglou
️️️️
Д. Керр
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
1
Шон Джонсон
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
23
Брэндон Сервания
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
29
Деандре Керр
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
6
Питер Страуд
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Торонто
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
65
Antony Curic
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
9
Ayo Akinola
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
48
Рональд Донкор
ЦП
7
Кори Бурк
ЦФ
4-2-2-2
1
Джонсон
18
Петретта
6
Мабика
19
22
Ларея
23
Сервания
33
Томпсон
10
Инсинье
10
Бернардески
9
Сапонг
29
Керр
2-2-5
31
Мигел
12
Неалис
47
Толкин
6
Страуд
16
Йервуд
16
16
Кармона
17
Харпер
22
13
Маноэл
29
Керр
81
81
29
Керр
9
Сапонг
9
9
9
Сапонг
10
Бернардески
83
83
10
Бернардески
22
99
99
22
13
Маноэл
7
Бурк
7
Бурк
13
Маноэл
Остались в запасе
Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
65
Antony Curic
ЦЗ
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
18
Ryan Meara
ВР
48
Рональд Донкор
ЦП
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
65
Antony Curic
ЦЗ
30
Tomás Romero
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
48
Рональд Донкор
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
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