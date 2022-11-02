Максим Караев - статистика
#49 | Защитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Караев
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 2002 (21 год)
|Рост
|179
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Караев
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 2002 (21 год)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.04.2023
|Был в запасе
|Родина
|1:3
|Акрон
|Россия. Первая лига, 25 тур
|26.03.2023
|Был в запасе
|Краснодар-2
|1:0
|Родина
|Россия. Первая лига, 24 тур
|18.03.2023
|Был в запасе
|Родина
|2:0
|СКА-Хабаровск
|Россия. Первая лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -64'
|Родина (Москва)
|3:4
|Звезда (Санкт-Петербург)