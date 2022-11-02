Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Максим Караев - статистика

    #49 | Защитник
    Имя Максим
    Фамилия Караев
    Команда Родина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 января 2002 (21 год)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.04.2023 Был в запасе Родина 1:3 Акрон Россия. Первая лига, 25 тур
    26.03.2023 Был в запасе Краснодар-2 1:0 Родина Россия. Первая лига, 24 тур
    18.03.2023 Был в запасе Родина 2:0 СКА-Хабаровск Россия. Первая лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Родина 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -64' Родина (Москва) 3:4 Звезда (Санкт-Петербург)
    • Читайте нас: 