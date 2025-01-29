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Германия. Третья Лига
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Саарбрюккен
Симен Вут
Статистика
€ 400 тыс
Симен Вут - статистика
Саарбрюккен
3 февраля 2000 (26)
#4 | Защитник
190 см
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Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слован
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 8 тур
Бавария
3 : 1
29.01.2025
Слован
Был в запасе
Лига чемпионов, 7 тур
Слован
1 : 3
21.01.2025
Штутгарт
Был в запасе
Лига чемпионов, 6 тур
Атлетико
3 : 1
11.12.2024
Слован
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Слован
2 : 3
26.11.2024
Милан
1' - 76'
Лига чемпионов, 4 тур
Слован
1 : 4
05.11.2024
Динамо Загреб
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Жирона
2 : 0
22.10.2024
Слован
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Слован
0 : 4
01.10.2024
Манчестер Сити
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Селтик
5 : 1
18.09.2024
Слован
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Слован
3 : 2
28.08.2024
Мидтьюлланд
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Мидтьюлланд
1 : 1
21.08.2024
Слован
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
АПОЭЛ
0 : 0
13.08.2024
Слован
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Слован
2 : 0
07.08.2024
АПОЭЛ
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Слован
5 : 0
30.07.2024
Целе
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Целе
1 : 1
24.07.2024
Слован
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 раунд
Струга
1 : 2
17.07.2024
Слован
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 раунд
Слован
4 : 2
10.07.2024
Струга
Был в запасе
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