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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Слован - Динамо Загреб
Слован - Динамо Загреб: обзор матча 05 ноября 2024
Слован
05.11.2024, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 4
Завершен
Динамо Загреб
5'
Д. Стрелец
10'
Д. Шпикич
30'
П. Сучич
54'
С. Куленович
72'
С. Куленович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Динамо Загреб
90'
+1
Желтая карточка
Л. Качавенда
Желтая карточка
Д. Игнатенко
87'
87'
Замена
А. Ходжа
️️️️
М. Пьяца
87'
Замена
Л. Качавенда
️️️️
П. Сучич
Замена
А. Мустафич
️️️️
Д. Стрелец
87'
Замена
А. Гайдош
️️️️
Т. Барсегян
87'
Замена
М. Войтко
️️️️
Г. Кашия
79'
75'
Замена
М. Бернауэр
️️️️
Д. Шпикич
75'
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
Т. Огивара
72'
ГОЛ! 1:4!
С. Куленович
Пас отдал
М. Пьяца
Замена
И. Мецоко
️️️️
Н. Марчелли
72'
Замена
Р. Мак
️️️️
К. Саввидис
72'
66'
Желтая карточка
Т. Огивара
64'
Замена
А. Адеми
️️️️
М. Батурина
Желтая карточка
Г. Кашия
61'
54'
ГОЛ! 1:3!
С. Куленович
30'
ГОЛ! 1:2!
П. Сучич
Пас отдал
М. Пьяца
10'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шпикич
ГОЛ! 1:0!
Д. Стрелец
Пас отдал
Н. Марчелли
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
71
Доминик Такац
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
10
Нино Марчелли
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
10
Марко Толич
(К)
АП
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
(К)
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
20
Ален Мустафич
ЦП
8
Артур Гайдош
ЦП
5
Мартин Мишович
ЦФ
23
Элвис Айзек
ЦФ
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
10
Лука Стойкович
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
45
Ариян Адеми
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
3-5-1-1
71
Такац
4
Кашия
4
Вут
28
Блэкмен
12
Байрич
77
Игнатенко
88
Саввидис
11
Барсегян
10
Марчелли
10
Толич
13
Стрелец
4-1-2-1-2
24
Загорац
33
Ристовски
28
Теофил-Катерин
16
Торренте
26
Огивара
8
Сучич
27
Мишич
20
Батурина
77
Шпикич
7
Пьяца
17
Куленович
4
Кашия
27
Войтко
27
Войтко
4
Кашия
13
Стрелец
20
Мустафич
20
Мустафич
13
Стрелец
11
Барсегян
8
Гайдош
8
Гайдош
11
Барсегян
88
Саввидис
21
Мак
21
Мак
88
Саввидис
10
Марчелли
93
Мецоко
93
Мецоко
10
Марчелли
77
Шпикич
6
Бернауэр
6
Бернауэр
77
Шпикич
26
Огивара
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
26
Огивара
20
Батурина
45
Адеми
45
Адеми
20
Батурина
8
Сучич
80
Качавенда
80
Качавенда
8
Сучич
7
Пьяца
11
Ходжа
11
Ходжа
7
Пьяца
Остались в запасе
Слован
Динамо Загреб
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
5
Мартин Мишович
ЦФ
23
Элвис Айзек
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
44
Иван Филипович
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
10
Лука Стойкович
ЛВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
5
Мартин Мишович
ЦФ
23
Элвис Айзек
ЦФ
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
10
Лука Стойкович
ЛВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Слован - Динамо Загреб
2
2
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
6
13
Офсайды
0
1
Количество передач
499
337
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.71
1.55
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Земплин Михаловце
- : -
05.12.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Национальный футбольный стадион
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