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    Дениш Дуарте - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Дениш
    Фамилия Дуарте
    Команда Томь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 мая 1994 (28 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
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