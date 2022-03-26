Дениш Дуарте - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Дениш
|Фамилия
|Дуарте
|Команда
|Томь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Дениш
|Фамилия
|Дуарте
|Команда
|Томь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|10
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:2
|Металлург Л (Липецк)
|15.05.2022
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|0:3
|Томь (Томск)
|32'
|07.05.2022
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Томь (Томск)
|30.04.2022
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Томь (Томск)
|23.04.2022
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|16.04.2022
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:0
|Томь (Томск)
|10.04.2022
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Спартак-2 (Москва)
|06.04.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|2:2
|Томь (Томск)
|02.04.2022
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:1
|Енисей (Красноярск)
|26.03.2022
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:5
|Торпедо (Москва)
|72'
|20.03.2022
|79' -90'
|Томь (Томск)
|1:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)