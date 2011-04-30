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    Алексей Попов - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Алексей
    Отчество Аркадьевич
    Фамилия Попов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 июля 1990 (32 года)
    Рост 173
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 17 2 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2011 1' -87' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    19'
    31.07.2011 73' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:2 Амкар (мол) (Пермь)
    24.07.2011 65' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 4:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    25.06.2011 81' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    21.06.2011 72' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    90'
    17.06.2011 64' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    13.06.2011 81' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Академия Кубань (Краснодар)
    28.05.2011 1' -46' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    06.05.2011 1' -80' Томь (мол) (Томск) 0:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    46' 80'
    30.04.2011 1' -59' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:0 Рубин (мол) (Казань)
    23.04.2011 1' -64' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    15.04.2011 1' -46' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    36'
    08.04.2011 1' -60' Кр. Советов (мол) (Самара) 4:2 Локомотив (мол) (Москва)
    43'
    01.04.2011 46' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    20.03.2011 54' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 7:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    11.03.2011 1' -61' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
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