Сергей Зайцев - статистика
#91 | Нападающий
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Зайцев
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 марта 1988 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Зайцев
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 марта 1988 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рязань
|15
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|13' -90'
|Рязань (Рязань)
|1:0
|Калуга (Калуга)
|01.11.2015
|1' -81'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Рязань (Рязань)
|68'
|25.10.2015
|45' -90'
|Рязань (Рязань)
|0:0
|Чертаново (Москва)
|18.10.2015
|46' -90'
|Зенит (Пенза)
|1:2
|Рязань (Рязань)
|11.10.2015
|82' -90'
|Рязань (Рязань)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|04.10.2015
|64' -90'
|Энергомаш (Белгород)
|1:0
|Рязань (Рязань)
|27.09.2015
|74' -90'
|Орел (Орел)
|0:0
|Рязань (Рязань)
|19.09.2015
|75' -90'
|Рязань (Рязань)
|2:0
|Локомотив (Лиски)
|14.09.2015
|87' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Рязань (Рязань)
|07.09.2015
|65' -90'
|Рязань (Рязань)
|2:1
|Арсенал-2 (Тула)
|90'
|31.08.2015
|71' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|2:0
|Рязань (Рязань)
|24.08.2015
|Был в запасе
|Рязань (Рязань)
|1:0
|Витязь (Подольск)
|17.08.2015
|75' -90'
|Калуга (Калуга)
|0:1
|Рязань (Рязань)
|11.08.2015
|81' -90'
|Рязань (Рязань)
|0:0
|Авангард (Курск)
|03.08.2015
|84' -90'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Рязань (Рязань)
|28.07.2015
|57' -90'
|Рязань (Рязань)
|0:3
|Зенит (Пенза)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Рязань (Рязань)