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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Авангард - Рязань
Авангард - Рязань: обзор матча 01 ноября 2015
Авангард
01.11.2015, воскресенье, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
1 : 0
Завершен
Рязань
67'
Д. Мичуренков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Рязань
90'
+1
Красная карточка
А. Сиваев
Желтая карточка
А. Манюков
90'
+1
90'
Замена
И. Нехов
️️️️
Р. Халиуллин
81'
Замена
В. Мишин
️️️️
С. Зайцев
Замена
Т. Мустафин
️️️️
К. Пушкин
78'
Замена
А. Манюков
️️️️
П. Есиков
74'
72'
Замена
А. Скляров
️️️️
Г. Журавлев
68'
Желтая карточка
С. Зайцев
Желтая карточка
К. Пушкин
68'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мичуренков
67'
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
Р. Паштов
57'
52'
Желтая карточка
О. Елисеев
Замена
Р. Ямлиханов
️️️️
А. Носов
46'
14'
Желтая карточка
Р. Халиуллин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
16
Виктор Сулоев
ВР
22
Александр Войнов
ЦЗ
20
Павел Кадушкин
ЦЗ
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
27
Кирилл Пушкин
ЦП
17
Денис Синяев
АП
77
Руслан Паштов
ПП
15
Павел Есиков
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Рязань
16
Виталий Яковлев
ВР
63
Александр Фомин
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
24
Александр Грушин
ЦЗ
25
Олег Елисеев
ПЗ
17
Эльбрус Танделов
ЦП
95
Иван Миронов
ЦП
5
Василий Панев
ЦП
9
Артем Сиваев
ЦП
23
Георгий Журавлев
ЦФ
91
Сергей Зайцев
ЦФ
Главный тренер
Гарник Авалян
Авангард
90
Сергей Жидеев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
26
Роберт Ямлиханов
ОП
2
Александр Манюков
ЦП
7
Владимир Горчаков
ЦП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
Рязань
27
Сергей Правкин
ВР
31
Игорь Нехов
ЦЗ
37
Владислав Мишин
ЦП
42
Александр Скляров
ЦП
38
Дмитрий Митин
ЦП
3-2-2-1-2
16
Сулоев
20
Кадушкин
19
Форопонов
53
Юрганов
22
Войнов
71
Мастерной
27
Пушкин
77
Паштов
17
Синяев
11
Носов
15
Есиков
4-4-2
16
Яковлев
25
Елисеев
4
Халиуллин
24
Грушин
63
Фомин
95
Миронов
5
Панев
9
Сиваев
17
Танделов
91
Зайцев
23
Журавлев
27
Пушкин
26
Мустафин
26
Мустафин
27
Пушкин
77
Паштов
19
Мичуренков
19
Мичуренков
77
Паштов
11
Носов
26
Ямлиханов
26
Ямлиханов
11
Носов
15
Есиков
2
Манюков
2
Манюков
15
Есиков
91
Зайцев
37
Мишин
37
Мишин
91
Зайцев
23
Журавлев
42
Скляров
42
Скляров
23
Журавлев
4
Халиуллин
31
Нехов
31
Нехов
4
Халиуллин
Остались в запасе
Авангард
Рязань
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
7
Владимир Горчаков
ЦП
90
Сергей Жидеев
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
38
Дмитрий Митин
ЦП
27
Сергей Правкин
ВР
Главный тренер
Гарник Авалян
Остались в запасе
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
7
Владимир Горчаков
ЦП
90
Сергей Жидеев
ВР
Остались в запасе
38
Дмитрий Митин
ЦП
27
Сергей Правкин
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
Главный тренер
Гарник Авалян
Статистика матча Авангард - Рязань
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
25.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Рязань
1 : 0
17.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Трудовые Резервы
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