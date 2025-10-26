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€ 1,20 млн
Беншимоль - новости
Акрон
29 декабря 2001 (24), Прая
#7 | Нападающий
177 см
Кабо-Верде
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Фото
РПЛ определила лучшего игрока сентября
Вчера, 11:18
9
Раскрыты 7 претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре
28 сентября
5
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
20 сентября
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
2 сентября
3 худших игрока РПЛ на ЧМ-2026
3 июля
3
Видео
«Акрон» устроил яркий перформанс в Нью-Йорке в честь своего игрока на ЧМ-2026
11 июня
2
Список всех игроков РПЛ на ЧМ-2026
2 июня
4
Форвард «Акрона» сравнил жизнь в России и Португалии
10 мая
5
Дзюба объяснил, почему отказался бить пенальти в ворота «Спартака»
11 марта
1
Форвард «Акрона» объяснил скандальное празднование с «Локо»: «Почему так нельзя в России?»
2025.10.26 17:00
10
Экс-арбитр ФИФА отреагировал на скандальный эпизод в матче «Акрон» – «Локомотив»
2025.10.26 16:32
Видео
Игрок «Акрона» спустил шорты и держался за пах после гола «Локомотиву»
2025.10.26 15:25
14
Нападающий «Акрона» разбил стенку скамейки запасных в матче с «Ахматом»
2025.05.11 18:47
1
Опубликована сборная 11-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.10.08 16:30
8
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
Видео
Роналду больше не сыграет за Португалию
00:10
4
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
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