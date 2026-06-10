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Тоттенхэм
Джед Спенс
Статистика
€ 30 млн
Джед Спенс - статистика
Тоттенхэм
9 августа 2000 (26), Лондон
#25 | Защитник
184 см
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Англия
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1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
63' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Англия
1 : 0
06.06.2026
Новая Зеландия
1' - 46'
45'
Товарищеские матчи. Сборные,
Англия
0 : 1
31.03.2026
Япония
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Англия
1 : 1
27.03.2026
Уругвай
1' - 69'
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