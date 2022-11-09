Джед Спенс - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Джед
|Фамилия
|Спенс
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 августа 2000 (22 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 13,00
млн
|Имя
|Джед
|Фамилия
|Спенс
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 августа 2000 (22 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тоттенхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|65' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Тоттенхэм (Лондон)