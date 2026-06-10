Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Англия. Кубок 2025/2026 Англия. Кубок лиги 2025/2026 Англия. Премьер-лига 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Суперкубок УЕФА 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Англия. Кубок 2024/2025 Англия. Кубок лиги 2024/2025 Англия. Премьер-лига 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Англия. Чемпионшип 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Товарищеские матчи 2023 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Кубок лиги 2022/2023 Англия. Премьер-лига 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Франция. Лига 1 2022/2023 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Чемпионшип 2021/2022