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    Джед Спенс - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Джед
    Фамилия Спенс
    Команда Тоттенхэм
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 августа 2000 (22 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 13,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тоттенхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 65' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Тоттенхэм (Лондон)
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