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    Густаво Сауэр - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Густаво
    Фамилия Сауэр
    Команда Боавишта
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    11.11.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Сантос (Сан-Паулу)
    08.11.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    17.10.2022 89' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    09.10.2022 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    07.10.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    04.10.2022 62' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Палмейрас (Сан-Паулу)
    29.09.2022 74' -90' Гойас (Гояния) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.09.2022 88' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    21.07.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.07.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    08.05.2022 1' -28' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    01.05.2022 1' -68' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    25.04.2022 1' -78' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
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