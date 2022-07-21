Густаво Сауэр - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Густаво
|Фамилия
|Сауэр
|Команда
|Боавишта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Густаво
|Фамилия
|Сауэр
|Команда
|Боавишта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|11.11.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|17.10.2022
|89' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|07.10.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|04.10.2022
|62' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|29.09.2022
|74' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.09.2022
|88' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.07.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|08.05.2022
|1' -28'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|01.05.2022
|1' -68'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|25.04.2022
|1' -78'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)