€ 65 млн

Антуан Семеньо - новости

Манчестер Сити
7 января 2000 (26), Лондон
#42 | Нападающий
178 см
Гана | Англия
72-миллионный новичок «Ман Сити» повторил достижение Агуэро
10 января
Кубок Англии. «Манчестер Сити» распотрошил клуб 3-й лиги (10:1), у новичка Семеньо 1+1
10 января
4
Гвардиола охарактеризовал 72-миллионного новичка «Манчестер Сити»
9 января
2
Новичок «Манчестер Сити»: «Я готов покорить мир!»
9 января
Фото «Манчестер Сити» подписал контракт с Семеньо
9 января
5
«Манчестер Сити» договорился о трансфере вингера за 65 миллионов фунтов
7 января
2
«Манчестер Сити» подпишет вингера сборной Ганы
2 января
Стала известна зарплата Семеньо в «Манчестер Сити»
2025.12.30 22:58
«Манчестер Сити» перехватил трансферную цель «МЮ» и «Ливерпуля»
2025.12.30 20:29
1
«Манчестер Юнайтед» определился с трансферными целями на зиму
2025.12.21 19:51
«Ливерпуль» рассмотрит вариант с покупкой вингера за 65 миллионов фунтов
2025.12.15 11:43
«Манчестер Сити» готовит трансфер игрока сборной Ганы за 65 миллионов фунтов
2025.12.01 13:29
Руни не включил Холанда в топ-3 лучших игроков сезона АПЛ
2025.11.20 01:23
3
«Ливерпуль» рассматривает двух игроков на замену Салаху
2025.10.26 14:26
1
Топ-50 игроков АПЛ по версии ESPN
2025.08.11 16:16
«Манчестер Юнайтед» рассматривает семь вариантов усиления атаки
2025.04.22 00:47
4
