Антуан Семеньо - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Антуан
|Фамилия
|Семеньо
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 2000 (23 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Антуан
|Фамилия
|Семеньо
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 2000 (23 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 64'
|Арсенал
|3:2
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Борнмут
|1:4
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|58' - 90'
|Вулверхэмптон
|0:1
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|79' - 90'
|Борнмут
|1:1
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бристоль Сити
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2022
|70' -90'
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|1:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|90'