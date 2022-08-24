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    Антуан Семеньо - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Антуан
    Фамилия Семеньо
    Команда Борнмут
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 января 2000 (23 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 64' Арсенал 3:2 Борнмут Англия. Премьер-лига, 26 тур
    25.02.2023 Был в запасе Борнмут 1:4 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 58' - 90' Вулверхэмптон 0:1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 79' - 90' Борнмут 1:1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бристоль Сити 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.08.2022 70' -90' Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб) 1:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    90'
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