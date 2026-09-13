Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 125 тыс

Евгений Тюкалов - статистика

Амкар-Пермь
7 августа 1992 (34), Пермь
#7 | Полузащитник
179 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
78' - 90'
78'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.08.2026
Зенит-2
46' - 90'
65'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Динамо Киров
4 : 4
25.08.2026
Амкар-Пермь
1' - 90'
48'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Торпедо Миасс
5 : 0
22.08.2026
Амкар-Пермь
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Амкар-Пермь
17
6
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
1' - 80'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 2
20.05.2026
Зенит-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Амкар-Пермь
0 : 2
16.05.2026
Динамо Киров
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо Бр
2 : 0
10.05.2026
Амкар-Пермь
1' - 90'
62'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
02.05.2026
Динамо Ставрополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
25.04.2026
Динамо-2
1' - 90'
21, 78'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Амкар-Пермь
3 : 2
18.04.2026
Алания
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Кубань
0 : 0
11.04.2026
Амкар-Пермь
1' - 46'
78'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Амкар-Пермь
2 : 0
05.04.2026
Тюмень
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Зенит-2
5 : 2
01.04.2026
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Динамо Киров
1 : 4
28.03.2026
Амкар-Пермь
1' - 90'
38'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Амкар-Пермь
1 : 1
21.03.2026
Динамо Бр
1' - 43'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Динамо Ставрополь
0 : 2
14.03.2026
Амкар-Пермь
1' - 90'
77'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Динамо-2
4 : 3
07.03.2026
Амкар-Пермь
1' - 90'
47, 66'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Динамо Вл
1 : 1
28.02.2026
Амкар-Пермь
1' - 79'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+