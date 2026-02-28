Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Вл - Амкар-Пермь: обзор матча 28 февраля 2026

Динамо Вл
28.02.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
1 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Вл - Амкар-Пермь
Завершен
79'
Замена
️️️️➡️️ Евгений Тюкалов
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Амкар-Пермь
7
Евгений Тюкалов
АП
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Статистика матча Динамо Вл - Амкар-Пермь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Вл
Амкар-Пермь
Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток
2 мая, 08:26
6
Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток
30 апреля, 18:23
5
Российский клуб отказался лететь на матч во Владивосток
30 апреля, 14:51
8
Во Второй лиге игрок ударил соперника шипами в голову
14 марта, 17:22
Российский клуб проведет домашний матч в 6500 километрах от дома
11 февраля, 18:39
1
Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток
2 мая, 08:26
6
Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток
30 апреля, 18:23
5
Российский клуб отказался лететь на матч во Владивосток
30 апреля, 14:51
8
Во Второй лиге игрок ударил соперника шипами в голову
14 марта, 17:22
Российский клуб проведет домашний матч в 6500 километрах от дома
11 февраля, 18:39
1
Российский клуб проведет домашний матч в 6500 километрах от дома
11 февраля, 18:39
1
«Торпедо» подписало трех игроков
13 января, 10:52
«Амкар» приблизился к возвращению в РПЛ
19 октября 2025, 13:44
1
Клуб Второй лиги отправил основу на матч на самолете, а запасных – на автобусе
30 августа 2025, 12:30
2
«Химик» – «Амкар-Пермь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2025
20 августа 2025, 15:50
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
- : -
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
- : -
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
- : -
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
- : -
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
- : -
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
- : -
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
- : -
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
- : -
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
- : -
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
- : -
11.06.2026
Зенит-2
Последние матчи
Все
Динамо Вл
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Зенит-2
4 : 2
15.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо Вл
1 : 0
10.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 2
20.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Амкар-Пермь
0 : 2
16.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо Бр
2 : 0
10.05.2026
Амкар-Пермь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 