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    Марко Молла - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Марко
    Фамилия Молла
    Команда Болонья
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 июня 2002 (20 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:1 Болонья (Болонья)
    24.04.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:2 Удинезе (Удине)
    16.04.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:1 Болонья (Болонья)
    20.03.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    06.03.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:0 Торино (Турин)
    21.02.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 2:1 Специя (Ла Специя)
    12.02.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 3:0 Болонья (Болонья)
    06.02.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    22.12.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:3 Болонья (Болонья)
    12.12.2021 Был в запасе Торино (Турин) 2:1 Болонья (Болонья)
    05.12.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:3 Фиорентина (Флоренция)
    23.10.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:4 Милан (Милан)
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