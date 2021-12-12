Марко Молла - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Молла
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Молла
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Торино (Турин)
|21.02.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Специя (Ла Специя)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|22.12.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:3
|Болонья (Болонья)
|12.12.2021
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:3
|Фиорентина (Флоренция)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:4
|Милан (Милан)