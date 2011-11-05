Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Россия. Молодежное первенство, 3 тур