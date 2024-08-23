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Лестер
Асмир Бегович
Новости
€ 150 тыс
Асмир Бегович - новости
Лестер
20 июня 1987 (39)
#31 | Вратарь
198 см | 94 кг
Босния и Герцеговина | Канада
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Публикации
Фото
«Эвертон» подписал чемпиона Азербайджана
2024.08.23 16:00
1
«Манчестер Юнайтед» претендует на вратаря «Эвертона»
2022.08.18 13:21
Фото
«Эвертон» объявил о переходе Беговича и Таунсенда
2021.07.20 21:43
Чемпион Англии и Азербайджана Бегович продолжит карьеру в «Эвертоне»
2021.07.18 15:37
La Gazzetta dello Sport: «Милан» возвращает легионеров для подготовки к возобновлению сезона
2020.04.18 10:39
Фото
«Милан» арендовал у «Борнмута» Беговича
2020.01.13 23:24
2
Calciomercato: Бегович перейдет из «Борнмута» в «Милан»
2020.01.11 15:50
Фото
«Карабах» арендовал экс-голкипера «Челси» Беговича
2019.09.02 21:48
7
Чех – лидер антирейтинга голевых ошибок в АПЛ-2017/18
2018.05.14 17:53
5
Фото
Бегович перешел из «Челси» в «Борнмут»
2017.05.30 20:01
1
Источник: Бегович близок к переходу в «Борнмут»
2017.05.30 11:49
1
«Челси» могут покинуть 11 футболистов
2017.05.29 08:31
8
«Борнмут» готов купить Беговича и Аке за 40 миллионов
2017.05.21 07:59
Бегович: «Если ввести дисквалификацию за нырки, то футбол станет честнее»
2017.05.20 22:39
3
Голкипер «Челси» Бегович выступил за отмену правила АПЛ, согласно которому медали вручаются футболисту, проведшему более пяти матчей
2017.05.16 21:29
12
Куртуа получил повреждение и пропустит встречу с «Манчестер Юнайтед»
2017.04.16 15:36
2
Конте: «Уход Ивановича? Подождем, что произойдет в ближайшее время»
2017.01.28 21:20
Диего Лопес сменит Беговича в «Челси»
2017.01.24 10:08
1
«Челси» отпустит Беговича в случае нахождения ему замены
2017.01.24 00:44
3
Конте: «Челси» получил предложение по Беговичу»
2017.01.21 11:56
«Борнмут» предлагал «Челси» за Беговича 10 миллионов
2017.01.20 09:10
1
Видео
Виллиан — Беговичу: «Прости за гол, дружище»
2017.01.11 20:19
2
Бегович может покинуть «Челси» и вернуться в «Сток Сити»
2016.12.17 17:15
1
Манданда может перейти в «Челси»
2016.06.15 06:58
Бегович: «Было приятно стряхнуть с себя пыль и паутину»
2016.04.10 15:38
Конте видит в Беговиче основного голкипера «Челси»
2016.04.09 10:37
2
Бегович: «Ожидал немного другого от перехода в «Челси»
2016.03.23 16:08
2
Бегович: «Моуринью пришлось отвечать за неудачи клуба»
2016.03.21 18:13
Бегович может перебраться в «Эвертон»
2016.02.18 13:21
Куртуа сможет выйти на поле в матче с «Борнмутом»
2015.11.30 00:45
1
2
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Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
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Худшие трансферы «Челси» при Боули
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Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
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Пономарев вынес вердикт Максименко
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Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
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Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
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