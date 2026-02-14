Статистика по турнирам

Англия. Кубок 2025/2026 Англия. Чемпионшип 2025/2026 Англия. Кубок 2023/2024 Англия. Чемпионшип 2023/2024 Англия. Кубок лиги 2022/2023 Англия. Премьер-лига 2022/2023 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Чемпионшип 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Кубок Лиги 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2008/2009