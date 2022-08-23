Асмир Бегович - статистика
#15 | Вратарь
|Имя
|Асмир
|Фамилия
|Бегович
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|198
|Вес
|94
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Асмир
|Фамилия
|Бегович
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|198
|Вес
|94
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Ноттингем Форест
|2:2
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|Был в запасе
|Арсенал
|4:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Эвертон
|0:2
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Эвертон
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|Ливерпуль
|2:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|4:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|23.08.2022
|1' -90'
|Флитвуд (Флитвуд)
|0:1
|Эвертон (Ливерпуль)