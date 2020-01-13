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    «Милан» арендовал у «Борнмута» Беговича

    Вратарь «Борнмута» Асмир Бегович перешел в «Милан», сообщает официальный сайт клуба.

    Итальянцы арендовали 32-летнего футболиста до лета этого года.

    Босниец присоединится к новой команде во вторник, а в четверг состоится его презентация.

    • Первую часть текущего сезона Бегович провел в аренде в «Карабахе», сыграл 15 матчей и пропустил 15 голов.
    • Контракт голкипера с «Борнмутом» истекает 30 июня.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Милана»

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    13.01.2020 23:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: 0

      oleg.galeev 14 января 2020, 01:22


      Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь=========== ---- https://vo.la/pZps

      -2
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 13 января 2020, 23:37

      Бред, основной доннарума, отдают Рейну и берут беговича.... попахивает диюилизмом

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