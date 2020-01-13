«Милан» арендовал у «Борнмута» Беговича

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Вратарь «Борнмута» Асмир Бегович перешел в «Милан», сообщает официальный сайт клуба.
Итальянцы арендовали 32-летнего футболиста до лета этого года.
Босниец присоединится к новой команде во вторник, а в четверг состоится его презентация.
- Первую часть текущего сезона Бегович провел в аренде в «Карабахе», сыграл 15 матчей и пропустил 15 голов.
- Контракт голкипера с «Борнмутом» истекает 30 июня.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.