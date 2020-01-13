«Милан» арендовал у «Борнмута» Беговича

Вратарь «Борнмута» Асмир Бегович перешел в «Милан», сообщает официальный сайт клуба.

Итальянцы арендовали 32-летнего футболиста до лета этого года.

Босниец присоединится к новой команде во вторник, а в четверг состоится его презентация.