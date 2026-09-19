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€ 600 тыс

Элиас Хаген - статистика

Олесунн
20 января 2000 (26), Осло
#18 | Полузащитник
Норвегия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Мольде
1 : 2
19.09.2026
Олесунн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
КФУМ-Камератене
2 : 1
13.09.2026
Олесунн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Олесунн
2 : 0
04.09.2026
Старт
1' - 90'
20'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олесунн
19
3
1
2
0
Волеренга
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Мольде
1 : 2
19.09.2026
Олесунн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
КФУМ-Камератене
2 : 1
13.09.2026
Олесунн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Олесунн
2 : 0
04.09.2026
Старт
1' - 90'
20'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Викинг
2 : 1
30.08.2026
Олесунн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Олесунн
5 : 5
16.08.2026
Волеренга
1' - 90'
29, 29'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
ХамКам
1 : 1
09.08.2026
Олесунн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Олесунн
2 : 6
02.08.2026
Тромсе
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Олесунн
1 : 1
26.07.2026
Викинг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Волеренга
6 : 1
16.07.2026
Олесунн
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Олесунн
2 : 2
11.07.2026
Мольде
1' - 86'
14'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Олесунн
2 : 2
29.05.2026
ХамКам
1' - 90'
42'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Тромсе
1 : 1
25.05.2026
Олесунн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Олесунн
2 : 1
20.05.2026
Бранн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Русенборг
2 : 3
16.05.2026
Олесунн
1' - 90'
66'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Сандефьорд
1 : 0
03.05.2026
Олесунн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Олесунн
1 : 1
26.04.2026
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Буде-Глимт
3 : 0
18.04.2026
Олесунн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Олесунн
2 : 2
12.04.2026
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Олесунн
2 : 3
07.04.2026
Фредрикстад
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Волеренга
1 : 0
15.03.2026
Сандефьорд
86' - 90'
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