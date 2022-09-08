Элиас Хаген - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Элиас
|Фамилия
|Хаген
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 января 2000 (23 года)
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Элиас
|Фамилия
|Хаген
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 января 2000 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буде-Глимт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|27.10.2022
|86' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Буде-Глимт (Буде)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|3:0
|Буде-Глимт (Буде)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|2:1
|Цюрих (Цюрих)
|08.09.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|1:1
|Буде-Глимт (Буде)