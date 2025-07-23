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€ 2,50 млн

Олакунле Олусегун - трансферы

Краснодар
23 апреля 2002 (24)
#40 | Нападающий
170 см
Нигерия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
23.07.25 / 30.06.26
Краснодар
Пари НН
Аренда
01.07.22 / 30.06.28
Ботев
Краснодар
1,20 млн €
23.08.21 / 30.06.22
Ботев
Краснодар-2
Аренда
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