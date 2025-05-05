Введите ваш ник на сайте
Данила Ежков - трансферы

Амкал
7 августа 2001 (24)
#1 | Нападающий
184 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
05.05.25 / -
Кубань
Амкал
?
19.01.24 / 05.05.25
Сокол
Кубань
Свободный агент
04.01.23 / 19.01.24
Велес
Сокол
Свободный агент
27.08.21 / 04.01.23
Урал-2
Велес
Свободный агент
25.02.21 / 27.08.21
Акрон - Академия им. Коноплева
Урал-2
Свободный агент
16.10.20 / 25.02.21
Рубин-2
Акрон - Академия им. Коноплева
Свободный агент
